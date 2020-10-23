Найроби, , 10:37 — REGNUM Бывший премьер-министр Кении и лидер оппозиции Раила Одинга заявил, что «не может быть никакого оправдания» нападениям на безоружных гражданских лиц в Нигерии. Об этом сообщает ВВС Swahili.

«Жестокость, проявленная в отношении протестующих гражданских лиц, является печальным напоминанием о том, насколько нестабильным и опасным все еще является продвижение Африки к демократизации», — заявил Одинга.

По информации репортеров, Одинга сделал данные комментарии после стрельбы в протестующих в Лагосе во вторник, 20 октября. Правозащитники обвинили в инциденте солдат, однако вооруженные силы Нигерии отрицали свою причастность к беспорядкам.

ЭКОВАС, Африканский союз, Содружество, Великобритания, США и многие другие видные представители мирового сообщества решительно осудили насилие в отношении протестующих в Нигерии.