Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Россия и Иран не заинтересованы в победе на предстоящих выборах президента США действующего главы государства Дональда Трампа. Разведка США уверена, что эти страны хотят его поражения. Об этом американский лидер заявил в ходе финальных теледебатов с кандидатом на высший руководящий пост страны от Демократической партии Джозефом Байденом в Нэшвилле в штате Теннесси.

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Трамп сослался на слова главы национальной разведки Джон Рэтклиффа, который заявил, что и Москва, и Тегеран хотят, чтобы глава Белого дома проиграл в президентской гонке.

«Это потому, что […] никто не был жёстче в отношении России, чем я», — подчеркнул Трамп, напомнив о введённых санкциях в отношении России.

Такую же уверенность в том, что Россия не хочет его победы на президентских выборах, выразил и демократ Джозеф Байден.

«Россия хочет удостовериться, что я не стану президентом […] потому они знают, что я хорошо знаю их», — подчеркнул претендент на высший руководящий пост.

По словам Байдена, в случае его избрания президентом США любая страна, вмешивающаяся в американские выборы, «заплатит за это».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран якобы предприняли усилия для получения информации о регистрации американских избирателей с целью «повлиять на общественное мнение» в связи с выборами президента США, а также «посеять хаос и подорвать доверие к американской демократии».

В ответ на это пресс-секретарь делегации Ирана в ООН Ализера Мирюсефи назвал подобные обвинения со стороны Вашингтона абсурдными. Он подчеркнул, что «в отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах, тем более «не заинтересован во вмешательстве в американские выборы и не отдаёт никаких предпочтений их результатам».

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