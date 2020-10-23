Киев, , 10:22 — REGNUM Создание фондового рынка на Украине может занять около трёх лет. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 22 октября на совещании, посвящённом данному вопросу, сообщила пресс-служба правительства Украины.

«Есть… трёхлетний временной горизонт. Полноценное создание фондовой площадки на Украине займёт определённое время, так как это требует изменения законодательства и правил», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что у правительства Украины есть политическая воля создать фондовый рынок в стране, а также готовность помогать данному процессу. Он выразил надежду, что в создании фондового рынка примут участие опытные международные эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов призвал граждан Украины самим копить деньги на старость, вкладывая их в украинские облигации внутреннего госзайма, а также в ценные бумаги иностранных компаний.

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