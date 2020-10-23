Вашингтон, , 10:21 — REGNUM В заключительном раунде теледебатов кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена и действующего главы государства, кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который прошел вечером 22 октября в Университете Белмонт в Нэшвилле, победу одержал Байден. Это следует из данных опроса избирателей, который был проведен телекомпанией CNN.

По информации журналистов телекомпании, 53% из числа опрошенных посчитали, что победа в теледебатах осталась за кандидатом от Демпартии США, победу в дебатах Трампу отдали 39% респондентов.

При этом большая часть опрошенных (73%) считает, что действующий глава американского государства заслуживал критики, которая прозвучала со стороны Байдена, однако половина (50%) респондентов считает, что Трампа имел достаточно оснований для ответных выпадов в адрес своего оппонента.

В тоже время 55% опрошенных сказали, что больше вопросов в свете возможного президентства вызывает Трамп и 41% — что Байден. При этом ответы на вопросы ведущей о своей внешней политике оказались практически одинаково убедительными — 50% у Байдена и 48% у Трампа, и действующий президент США обошел (56%) Байдена (44%) в дискуссии на тему экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал несоответствующими действительности утверждения о том, что он годами уклонялся от уплаты налогов.

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