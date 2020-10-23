Абуджа, , 10:18 — REGNUM Правительство Нигерии приостановило проведение государственных экзаменов для учащихся выпускных классов средних школ на фоне ожесточенных столкновений между протестующими и силами безопасности страны. Об этом сообщает ВВС Africa.

В деловой столице Нигерии, Лагосе, и других частях страны были сожжены здания, разграблены торговые центры и атакованы тюрьмы. Кроме того, неизвестные сожгли здание Верховного суда в Лагосе.

Национальный экзаменационный Совет (Neco) постановил, что решение приостановить экзамены также связано с круглосуточным комендантским часом, введенным губернаторами ряда штатов.

В соответствии с постановлением, экзаменаторам следует вернуться в свои дома и ждать дальнейших инструкций. Экзамен на аттестат зрелости (SSCE) необходим для поступления в колледжи и высшие учебные заведения страны.

Представитель экзаменационного совета сообщил ВВС, что экзамены возобновятся в середине ноября.

Напомним, что в четверг, 22 октября, президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал протестующих прекратить демонстрации и вместо этого взаимодействовать с правительством «в поиске решений».

По данным Amnesty International, по меньшей мере 12 человек были убиты солдатами и полицией в Лагосе во вторник, 20 октября.

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