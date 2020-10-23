Джакарта, , 10:11 — REGNUM В министерстве по морским делам и инвестициям в креативную экономику Индонезии заявили, что необходимо много узнать о шагах, предпринятых Таиландом для улучшения кулинарного имиджа страны за рубежом, сообщает Antara.

«Нам действительно есть чему поучиться у Таиланда с их кухней мира, потому что они всегда ставили цель увеличить количество ресторанов, а также развить имидж Таиланда», — говорится в заявлении министерства.

Согласно отчету индекса конкурентоспособности путешествий и туризма за 2019 год, Индонезия находится на 40 месте из 140 стран, в то время как Таиланд находится на 34 позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии стремится помочь восстановить экономику страны, пострадавшую во время эпидемии COVID-19.

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