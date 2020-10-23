Ташкент, 23 октября 2020, 10:09 — REGNUM Заместителем секретаря Совета безопасности Узбекистана по вопросам развития вооруженных сил назначен Баходир Ташматов, сообщает 23 октября издание Kun.uz.
Он также занимает должность главы государственной службы безопасности президента. Ранее также возглавлял командование Национальной гвардии Узбекистана.
Баходир Ташматов родился в 1964 году. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, академию вооруженных сил Узбекистана и высшие академические курсы военной академии генерального штаба вооруженных сил России.