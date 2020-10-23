Варшава, , 10:08 — REGNUM 23 октября состоится пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в ходе которой он объявит об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает Dziennik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Так, с субботы 24 октября в республике будут закрыты все места общепита — кафе, бары, рестораны, закусочные. Разрешены будут только доставки продуктов на дом. При этом, правительстве примет защитные меры для бизнеса в данной сфере.

Новые ограничения будут касаться и временного запрета для пожилых людей выходить из дома. В правительстве ведется работа по созданию «корпуса солидарности с пожилыми людьми», волонтеры которого должны помогать пожилым людям, например, с покупками или выгулом домашних животных. Запрет на выход пожилых людей из дома действовал в Польше уже в марте этого года.

Ограничения коснутся и молодых людей. Детям и подросткам до 16 лет разрешат находиться вне дома с 9:00 до 15:00 только в сопровождении взрослых. Также будет запрет на нахождение в общественных местах в компании из более 5 человек.