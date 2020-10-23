, 10:05 — REGNUM Введённые США антироссийские санкции затронули российских учёных. Именно по этой причине Американский геофизический союз (AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью специалистов из Института прикладной физики Российской академии наук (РАН).

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В письме ИПФ РАН в адрес президента РАН Александра Сергеева, на которое ссылается ТАСС, уточняется, что речь идёт о статье «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством», которая была подготовлена к публикации в журнале Geophysical Research Letters. Также подчёркивается, что публикация научных исследований в таких изданиях по условиям соглашений по большинству научных проектов, финансируемых Минобрнауки РФ, в частности по программе мегагрантов, является обязательной.

«Свой отказ AGU мотивировал невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и Министерством науки и высшего образования как части правительства РФ», — говорится в обращении.

Авторы письма выразили «глубочайшую озабоченность» происходящим, поскольку подобные действия AGU «препятствуют фундаментальным исследованиям, лишая специалистов возможности общения между собой».

Удивление по поводу сложившейся ситуации выразил президент РАН Александр Сергеев. Он подчеркнул, что намерен разобраться в произошедшем.

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«Мы обязательно обратимся в Национальную академию наук США, с которой у РАН складывается хорошее взаимодействие, с просьбой прокомментировать данную ситуацию», — добавил Сергеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении трёх российских исследовательских институтов, в том числе двух НИИ Минобороны России. Так, в чёрный список попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Эти учреждения американская сторона заподозрила в связях с «российской программой химических и биологических вооружений».