Вашингтон, 23 октября 2020, 10:04 — REGNUM Позиции претендентов на пост следующего американского президента Джо Байдена и Дональда Трампа по вопросу России могут негативно сказаться на общей стратегии США, пишет Гил Барндоллар в статье, вышедшей 22 октября в The American Conservative
Разбирая внешнеполитические последствия избрания того или иного кандидата в ноябре, он отмечает, что Трамп, несмотря на свое кажущееся теплое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину, проводил в течение четырех лет своего правления намного более воинственный курс, чем его предшественник, в том числе поставив Украине противотанковые комплексы Javelin и выведя США из Договора по открытому небу. В свою очередь, для противника Трампа Байдена Россия, кажется является попросту врагом, по вопросу которого не может двух мнений.
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Обозреватель подчеркнул, что как непоследовательность Трампа, так и непреклонность Байдена по вопросу России станет камнем преткновения при проведении в жизнь американской стратегии, а различные отношения к Путину не должно мешать попыткам найти средство сосуществования, которое будет отвечать интересам США.
Так, по словам обозревателя, эти старший и младший партнеры поменялись, но как и во времена первой холодной войны союз Москвы и Пекина стал бы серьезным вызовом для Соединенных Штатов.
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