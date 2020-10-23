Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Позиции претендентов на пост следующего американского президента Джо Байдена и Дональда Трампа по вопросу России могут негативно сказаться на общей стратегии США, пишет Гил Барндоллар в статье, вышедшей 22 октября в The American Conservative

Разбирая внешнеполитические последствия избрания того или иного кандидата в ноябре, он отмечает, что Трамп, несмотря на свое кажущееся теплое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину, проводил в течение четырех лет своего правления намного более воинственный курс, чем его предшественник, в том числе поставив Украине противотанковые комплексы Javelin и выведя США из Договора по открытому небу. В свою очередь, для противника Трампа Байдена Россия, кажется является попросту врагом, по вопросу которого не может двух мнений.

Читайте также: США все активнее ломают фундамент глобальной безопасности — Strategist

Обозреватель подчеркнул, что как непоследовательность Трампа, так и непреклонность Байдена по вопросу России станет камнем преткновения при проведении в жизнь американской стратегии, а различные отношения к Путину не должно мешать попыткам найти средство сосуществования, которое будет отвечать интересам США.

«И Байден, и Трамп правильно делают, что добиваются продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений и более широких рамок контроля над ядерным оружием с Россией», — отметил Барндоллар.

«Обоим кандидатам было бы еще разумнее последовательно стремиться к предотвращению сближения России и Китая», — подчеркнул он.

Так, по словам обозревателя, эти старший и младший партнеры поменялись, но как и во времена первой холодной войны союз Москвы и Пекина стал бы серьезным вызовом для Соединенных Штатов.

«Предотвращение укрепления этой оси должно быть одной из основных целей американской власти», — заключил он.

Читайте также: Что нужно для новой перезагрузки между США и Россией — National Interest