Баку, , 09:57 — REGNUM Целью азербайджанских властей на переговорах по Нагорному Карабаху является желание узнать о готовности армянской стороны освободить территории. Об этом 23 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei.

По его словам, азербайджанская сторона продолжает переговоры по Карабаху, проводя встречи с армянской стороной в рамках минской группы ОБС, он уточнил, что в данный момент ситуация в регионе существенно изменилась.

«Статус-кво больше нет. Линии соприкосновения тоже нет», — отметил Алиев и добавил, что, по его мнению, теперь армянское руководство должно повести себя более логично и «быть приверженным освобождению оккупированных территорий».

«Таким образом, наша основная цель на этих переговорах (по Нагорному Карабаху — ред.) заключается в том, чтобы определить, готово ли руководство Армении освободить наши территории и, если готово, когда это произойдет», — заявил азербайджанский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что правительство Армении должно серьезно подумать о своем поведении, так как, чем дольше ВС Азербайджана ведут военные действия, тем большие территории отходят под контроль Баку.

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