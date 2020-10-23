Сухум, , 09:55 — REGNUM Жителям Абхазии нужно проявить ответственность перед обществом и выполнять рекомендации по профилактике распространения коронавируса. Об этом говорится в телевизионном обращении президента республики Аслана Бжании, с которым он выступил 22 октября на канале Абхазского телевидения.

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"Никакие ограничения, введенные государством, не изменят кардинальным образом ситуацию, если каждый из нас не проявит высокую степень самосознания, ответственность перед собой и обществом. Призываю вас, уважаемые граждане, без особой необходимости не выходить на улицу, носить защитные маски и соблюдать все рекомендации специалистов», — сказал Бжания в обращении.

Он отметил, что данный сложный этап нужно преодолеть и пережить, а потом вернется привычный образ жизни, а пока населению необходимо проявить терпение.

Бжания также выразил благодарность России за помощь, оказанную в борьбе с распространением коронавируса. Он сообщил о том, что в Сухуме развернули госпиталь, который прислало в Абхазию Министерство обороны России. Также абхазский лидер отметил, что постоянно в республику приезжают бригады российских медиков, которые лечат пациентов с COVID-19.

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