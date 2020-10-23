Джакарта, , 09:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии стремится помочь восстановить экономику страны, пострадавшую во время эпидемии COVID-19, создав группу по ускорению экономического восстановления и работая с соответствующими министерствами / ведомствами, такими как совет по координации инвестиций, министерства иностранных дел через представителей Индонезии за рубежом, сообщает Antara.

В Индонезии зарегистрировано пять новых компаний с потенциальной реализацией инвестиционной стоимости в 358 млн долларов США.

Несколько иностранных компаний также перебрались в Индонезию, в том числе японская компания Sagami с инвестициями в размере 50 млн долларов США.

«Министерство иностранных дел продолжит попытки обеспечить торговлю Индонезии с основными странами-партнерами. Мы также приветствуем рост торговли Индонезии с рядом партнеров, включая Китай и Соединенные Штаты», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подвела итоги своей работы по защите индонезийских граждан в течение года.

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