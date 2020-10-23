Нур-Султан, , 09:44 — REGNUM В Казахстане сохраняется зависимость судей от правоохранительных органов. Об этом 23 октября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на восьмом съезде судей.

«Это неприемлемая практика, от которой необходимо избавляться», — считает глава государства. По его словам, беспристрастность и справедливость судей ни у кого не должны вызывать сомнений.

Токаев отметил, что в Казахстане возникают случаи, когда судьи оказываются под давлением СМИ и социальных сетей. «Гласность, открытость СМИ категорически нельзя использовать для давления на суд», — сказал президент.

Напомним, 23 октября в Нур-Султане прошел восьмой съезд судей Казахстана. Участники обсудили развитие судебной системы, повышение ответственности и независимости судей, ужесточение наказания за некоторые преступления и другие вопросы.

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