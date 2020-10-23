Ла-Пас, , 09:39 — REGNUM Боливия будет укреплять отношения с Россией. Об этом заявил избранный президент страны Луис Арсе.

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Ранее в письме, направленном новому главе государства, президент РФ Владимир Путин поздравил Арсе с победой на выборах и предложил продолжить «конструктивное и двустороннее сотрудничество», которое обе страны имели при правительстве Эво Моралеса.

«Мы будем укреплять отношения между нашими странами на благо народов», — ответил Арсе в комментариях в своем Twitter к опубликованному письму российского лидера.

Избранный лидер Боливии поблагодарил Владимира Путина, которого он назвал «братом» за поздравления, а также за визит посла РФ в Боливии Владимира Спринчана.

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Как сообщало ИА REGNUM, Президентские и парламентские выборы официально состоялись в Боливии 18 октября. Основными претендентами на пост главы государства оказались Луис Арсе, экс-министр экономики и сторонник экс-президента страны Эво Моралеса, и бывший президент Карлос Меса, руководивший страной с октября 2003 года по июнь 2005 года. в результате Луис Арсе набрал более 50% голосов, тем самым одержав победу на президентских выборах страны.