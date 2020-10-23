Вашингтон, , 09:38 — REGNUM «Неопровержимым фактом» назвал то, что Коммунистическая партия Китая (КПК) является «агрессивной преступной организацией», член Конгресса США Скотт Перри. Об этом он заявил в статье, опубликованной 22 октября в издании The Hill.

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По мнению политика-республиканца, его сограждане наконец осознали «исходящую от КПК угрозу для здоровья, безопасности и процветания Соединенных Штатов». Обвиняя коммунистическое государство в пандемии коронавируса, он призывает и США, и мировое сообщество изменить подход к борьбе с КПК.

«Вот почему я недавно предложил Конгрессу законодательно закрепить за нашими федеральными правоохранительными органами четкую стратегическую директиву, чтобы они взяли на себя ответственность за незаконное поведение КПК», — говорит конгрессмен. Его особенное беспокойство вызывает национальная стратегия, «обычно называемая военно-гражданским слиянием (MCF), которая является планом КПК по обеспечению того, чтобы к 2049 году она имела самую передовую военную силу в любой стране мира».

Подчеркивая, что у Соединенных Штатов «есть множество инструментов, которые могут быть адаптированы для срыва или окончательного срыва плана Си», политик описывает свой законопроект H. R. 8491, который определит КПК в качестве транснациональной организованной преступной группы и члена списка главных целей международной преступной организации. «Позвольте мне внести ясность: действия КПК диктуют, что она должна быть в данном списке», — настаивает конгрессмен. По его объяснению, H. R. 8491 также будет поощрять генерального прокурора обвинять КПК и ее агентов в преступлениях в соответствии с законом О рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO). Закон RICO, известный тем, что он уничтожает боссов мафии и печально известные преступные семьи, «теперь должен использоваться для привлечения к ответственности бандократии, которой является КПК», пишет американский законодатель.«Генеральный секретарь Си и его товарищи выполняют миссию по уничтожению Соединенных Штатов и тех свобод, которыми мы пользуемся, и все это на благо коммунистической партии», — завершает политик.