Новосибирск, , 09:29 — REGNUM Комиссия по регламенту горсовета Новосибирска рассмотрит возможность проводить заседания постоянных комиссий и рабочих групп удаленно. Об этом ИА REGNUM сообщили в совете депутатов муниципалитета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

"По поручению председателя горсовета Дмитрия Асанцева разработан проект решения о внесении изменений в регламент совета депутатов города Новосибирска, — уточнили в городском парламенте. — Проект нормативного акта предусматривает в том числе вариант проведения в дистанционном формате заседаний совета председателей постоянных комиссий и депутатских объединений, самих комиссий и рабочих групп совета при наличии технической возможности».

Отмечается, что после рассмотрения постоянно действующей специальной комиссией совета по регламенту изменения будут внесены на сессию.