Пекин, , 09:23 — REGNUM Попытки вмешательства и раскола «священной земли» Китая не позволит предпринять никакой силе Пекин. Об этом 23 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время торжественного собрания в честь 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев (КНД) в Корейскую войну в Доме народных собраний в Пекине.

«Мы, конечно же, не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться и расколоть священную землю нашей родины», — заявил он.

Также председатель КНР заявил, что в случае возникновения подобной ситуации, народ Китая в ответ «нанесет сокрушительный удар».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не стремился к гегемонии или экспансии и выступает решительно против них.