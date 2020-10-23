Приштина, , 09:20 — REGNUM Всего один день остался до того срока, когда Специальный трибунал по Косово в Гааге должен будет подтвердить обвинение против президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и главы Демократической партии Косово Кадри Весели. И косовский президент не теряет времени даром. Он уже обратился в Конституционный суд Косово с просьбой «уточнить» положение о мандате Специального трибунала, а теперь встречается со старыми знакомыми, чтобы обсудить положение дел.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 22 октября Хашим Тачи, Кадри Весели и еще один видный обвиняемый Специального трибунала, бывший премьер-министр Косово и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай встретились в ресторане, где провели вместе более часа.

Напомним, Тачи обещал покинуть пост в случае, если обвинение против него будет подтверждено.

Косовского президента и его преемника на посту главы Демократической партии Косово обвиняют в убийстве свыше 100 человек, пытках, похищении людей и устранении политических оппонентов.

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