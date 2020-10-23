Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил от России $3,5 млн. С таким обвинением в адрес своего соперника по перевыборной кампании на заключительных дебатах выступил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает CNN.

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Заявление было сделано в ответ на высказывания демократа о том, что президент США брал деньги у России. Американский лидер подчеркнул, что в отличие от Байдена никогда этого не делал.

«Джо получил $3,5 млн от России, ни пришли через Путина, — подчеркнул Трамп. — Потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы».

При этом президент США добавил, что когда-нибудь Байдену всё же придётся это объяснить. Трамп также подчеркнул, что российские власти «много заплатили» бывшему вице-президенту и вероятно, «до сих пор это делают».

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В свою очередь Байден опроверг все эти обвинения в получении иностранного финансирования.

«Я ни пенни не взял ни от одного государства», — сказал господин Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от кандидата в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден раскрыть всю информацию о своём участии в «деловых сделках его семьи и использовании влияния по всему миру, в том числе в Китае и России». Глава Белого дома обвинил своего соперника и его семью в коррупции, назвав их мошенниками и жуликами.