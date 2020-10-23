Сеул, , 09:17 — REGNUM Президенты Южной Кореи и Лаоса обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом 23 октября сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В своём письме, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что за эти 25 лет была заложена крепкая основа для взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах, включая сельское хозяйство и энергетику. А также выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества в будущем.

Президент Лаоса Буннянг Ворачит также подчеркнул развитие двусторонних отношений в различных областях, таких как здравоохранение, сельское хозяйство, а также поблагодарил южнокорейское правительство за помощь в поиске и обезвреживании невзорвавшихся боеприпасов.