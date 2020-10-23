Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Россия якобы стоит за попытками хакеров взломать сети американских штатов, местных властей, а также авиационные системы. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Опубликованное предупреждение ФБР — совместное с Агентством по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) при министерстве внутренней безопасности (МВБ) США. В нём говорится, что по крайне мере с сентября текущего года «поддерживаемый Россией субъект» действовал против широкого круга целей.

Деятельность этого субъекта «нацелена на различные сети штатов, местных властей, правительственные [ресурсы] и авиационные системы», утверждают в американских спецслужбах.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз отвергали обвинения западных стран в причастности к хакерским атакам. Так, 22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые обвинения в попытках России повлиять на политический процесс в США абсолютно безосновательны и связаны с предвыборной кампанией в этой стране.

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