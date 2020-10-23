Джакарта, , 09:05 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подвела итоги своей работы по защите индонезийских граждан в течение года, сообщает Kompas.

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Ретно Марсуди заявила, что в течение года МИД Индонезии пытался защитить граждан страны путем эвакуации из мест, подверженных распространению коронавируса. МИД Индонезии также способствовал оказанию помощи гражданам за рубежом, отправив 531 533 посылки с гуманитарной помощью.

Кроме того, министерство иностранных дел Индонезии осуществило репатриацию индонезийских граждан из 62 стран. В общей сложности 158 446 граждан Индонезии вернулись на родину.

Власти Индонезии также помогли 29 граждан страны спастись от угрозы смертной казни и освободили шесть граждан Индонезии из-под стражи на юге Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезиизаявила, что в течение 2020 года государство приняло сотни беженцев рохинджа.

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