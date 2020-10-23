Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Претендент на пост президента США Джо Байден в случае его победы на ноябрьских выборах прежде всего должен будет развернуть войну против пропаганды со стороны своих политических противников и других государств, заявил Фрэнсис Уилкинсон в статье, вышедшей 22 октября в Bloomberg.

Обозреватель отмечает, что пока в преддверии выборов «кровопролитие» носит метафорический характер. Так, на прошлой неделе за угрозы в адрес мэра одного из городов штата Канзас был арестован 59-летний мужчина. Неделей ранее в штате Мичиган были арестованы 13 человек по обвинению в подготовке похищения местного губернатора.

Читайте также: Страх и взаимные обвинения — в США сорван план развязать гражданскую войну

Подобные события происходят все чаще, подогреваемые разного рода идеологическими группами, вроде приверженцев QAnon — теории заговора, согласно которой Трамп готов разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которой замешаны лидеры Демократической партии США и многие знаменитости страны. По данным опросов Yahoo News/YouGov, половина сторонников действующего президента говорят о том, что верят в подобные разговоры.

«Удар по корням этой пропаганды, которая вскармливает подобную паранойю, должен стать одной из первоочередных задач правления Джо Байдена», — указывает автор.

Источниками подобной пропаганды Уилкинсон считает, в частности, Fox News и консервативное движение, которые на протяжении десятилетий стремились «уничтожить общую истину». Так, потребители продукции этого телеканала обычно занимают более крайние позиции, чем другие члены Республиканской партии, которые получают информацию из «более разнообразных и менее нечестных источников информации». Однако даже Fox News не идет ни в какое сравнение с той средой, которая формируется вокруг Трампа.

«Преданность Трампу требует не только игнорирования фактов, раскрытых журналистикой, историей, наукой и жизненным опытом. Она требует неверия буквально десяткам бывших сторонников Трампа, которые открыто оспаривают сформированные трампизмом фантазии и считают президента инфантильным, крайне эгоистичным, мстительным, а также наплевательски относящимся к своей работе или попросту неспособным выполнять ее. Между тем необоснованные обвинения Трампа в адрес других обычно ни к чему не приводят», — добавил Уилкинсон.

Крайне важной для страны задачей является преодоление этого коллективного заблуждения. Если США чему-то и научились в 2020 году, так это тому, что для победы над вирусом — биологическим или информационным — нужен честный и заинтересованный в своей работе президент.