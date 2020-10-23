Киев, , 09:08 — REGNUM Правительство Украины намерено отказаться от возможности менять руководство НАК «Нафтогаз» без согласия наблюдательного совета компании. Об этом сообщило 22 октября информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на проект нового устава «Нафтогаза», который оказался в распоряжении журналистов.

Изменение устава «Нафтогаза» является одним из условий, поставленных Украине Международным валютным фондом (МВФ). По информации журналистов, проект соответствующего постановления правительства Украины уже готов и согласован центральными органами исполнительной власти.

По данным журналистов, Украина также обязана снять ограничения, касающиеся зарплат членов наблюдательных советов госкомпаний, большая часть которых — иностранцы. Это требование выдвинул не МВФ, а Евросоюз. От его выполнения зависит предоставление Украине кредита от ЕС.

«Я понимаю, что наша независимость приобрела яркие черты оккупации, и практически не отличается ничем от оккупационной администрации», — прокомментировала информацию бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская экономика выстроена таким образом, что не может существовать без западных кредитов.

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