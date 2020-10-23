Варшава, , 08:51 — REGNUM 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Закон от 7 января 1993 года о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости прерывания беременности несовместим со статьями 30, 31 и 38 польской Конституции», — гласит постановление главного органа конституционного контроля, оглашенное председателем суда Юлией Пшилембской.

В обосновании приговора судьи обратили внимание не только на правовую сторону вопроса, но также и на моральную и ценностную. «Из-за инвалидности плода ему прямо отказывают в праве на жизнь, это недопустимо», — подчеркнули в Конституционном суде.

Таким образом, правительству будет необходимо предпринять меры по отмене или изменениям в закон о планировании семьи, который допускал проведение абортов по причине генетических отклонений и серьезных заболеваний, выявленных у плода до родов.

Напомним, ранее ходатайство о рассмотрении данного дела подала группа из 119 депутатов Сейма. Они обратили внимание на то, что при охране жизни детей с момента зачатия, закрепленной в Конституции, существуют законы, позволяющие абортировать зачатых детей с инвалидностью и серьезными заболеваниями. По мнению депутатов, это могло являться дискриминацией больных детей.