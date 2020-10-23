Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Предпринимаемые Ираном шаги по усовершенствованию своего ракетного потенциала «угрожает интересам национальной безопасности Соединённых Штатов», а также якобы идёт вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом заявили в госдепартаменте США. В этой связи американское ведомства планирует направить до $5 млн на программу противодействие разработке и совершенствованию баллистических ракет Ирана.

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Как следует из тендерной документации бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению, на который ссылается RT, Госдеп также заинтересован в разработке мер по борьбе с незаконной перевозкой и финансированием распространения ядерного оружия и с киберкражей и передачей технологий и материалов, связанных с созданием баллистических ракет.

Предварительно начать реализацию программы, рассчитанную на год, планируется 1 октября 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет «обманут» предложением президента США Дональда Трампа о переговорах и не откажется от своей ракетной программы.

Напомним, в июле 2020 года иранские военно-морские силы успешно испытали новые крылатые ракеты малой и большой дальности в ходе военных учений, проведенных на побережье Оманского залива. Они были разработаны и произведены иранским министерством обороны в сотрудничестве с Военно-морским флотом страны.