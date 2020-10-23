Ново-Огарево, Московская область, , 08:44 — REGNUM Российский президент Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о его переизбрании на новый срок в 2024 году. Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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Вопрос о новом президентском сроке прозвучал в связи с поправками к Конституции РФ, которые позволяют Путину выдвинуть свою кандидатуру в 2024 и 2030 годах. В ответ он заявил, что его президентство когда-нибудь закончится, и он прекрасно отдаёт себе в этом отчёт.

Поправки в Основной закон нацелены на развитие страны и сохранение суверенитета, а не на «обнуление» президентских сроков. Что будет в 2024 году или позднее, покажет время, пояснил он.

«Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», — сказал Путин.

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