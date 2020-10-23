Приштина, , 08:45 — REGNUM 21 октября стало известно, что из казны самопровозглашенного Косово путем подозрительных транзакций было выведено 2 миллиона евро. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, впервые на подозрительные переводы обратили внимание работники министерства инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Косово Арбан Абраши вечером 22 октября в эфире телепередачи Debat Plus заявил, что сотрудники министерства обратили внимание на нехватку средств для реализации некоторых проектов и на подозрительные транзакции.

По словам Абраши, в ходе расследования было установлено, что средства «утекали» через Турцию.

Кража вызвала широкий общественный резонанс. Оппозиция из «Движения за самоопределения» потребовала отставки правительства. При этом мгновенно проведенный агентством Pyper опрос общественного мнения показал, что 77% граждан Косово считают, что к краже причастны политики.

Журналисты отмечают, что отмывание средств в Косово чаще всего производится в строительном секторе. За день до скандала с исчезновением средств премьер-министр Косово Авдулла Хоти отправил в отставку глав полиции, таможни и налоговой службы и распустил службу по борьбе с коррупцией.

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