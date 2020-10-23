Джакарта, , 08:31 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в течение 2020 года государство приняло 396 беженцев рохинджа, сообщает Kompas.

«В течение 2020 года по гуманитарным соображениям Индонезия временно разместила две группы беженцев рохинджа», — заявила Ретно Марсуди.

По словам министра, Индонезия заявляет, что проблема беженцев-рохинджа не будет решена до тех пор, пока в штате Ракхайн в Мьянме не будут созданы благоприятные условия.

Кроме того, Индонезия постоянно уделяет внимание решению проблемы беженцев рохинджа по различным каналам, как двусторонним, так и региональным.

Напомним, насилие против мусульманского населения рохинджа со стороны военных Мьянмы вызвало критику со стороны различных стран, особенно стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезиипризвала к реформированию ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия призывает реформировать ООН

Читайте развитие сюжета: МИД Индонезии отчитался о защите граждан в пандемию