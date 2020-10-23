Нур-Султан, 23 октября 2020, 08:25 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить Сеул с официальным визитом в 2021 году, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
22 октября между главами государств состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также развитие взаимного товарооборота.
Собеседники также рассмотрели сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Мун Чжэ Ин особо отметил строительство завода автомобилей Hyundai в Алма-Ате.
Напомним, в апреле 2019 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил Казахстан с официальным визитом.