Киев, , 08:24 — REGNUM У Украины есть амбициозная цель — провести Олимпийские игры. Об этом заявил президент Украины 22 октября в интервью украинским телеканалам.

«Надо понять, какие шаги для этого нужно делать, и делать очень быстро. Если это много стоит — можно говорить об объединении и проводить [Олимпийские игры] с другой страной», — рассказал он.

Президент Украины отметил, что проведение Олимпийских игр на Украине привлечёт в страну туристов, а также будет иметь символическое значение.

«Нам нужен спортивный «Оскар», нам нужна цель», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины выразил надежду на то, что список городов для проведения зимних Олимпийских игр будет единственным предметом дискуссий между Украиной и Польшей.

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