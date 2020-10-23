Киев, 23 октября 2020, 08:24 — REGNUM У Украины есть амбициозная цель — провести Олимпийские игры. Об этом заявил президент Украины 22 октября в интервью украинским телеканалам.
Президент Украины отметил, что проведение Олимпийских игр на Украине привлечёт в страну туристов, а также будет иметь символическое значение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины выразил надежду на то, что список городов для проведения зимних Олимпийских игр будет единственным предметом дискуссий между Украиной и Польшей.
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