Пекин, , 08:10 — REGNUM Китай никогда не стремился к гегемонии или экспансии и выступает решительно против них. Об этом 23 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время торжественного собрания в честь 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев (КНД) в Корейскую войну в Доме народных собраний в Пекине.

«Китай всегда придерживался оборонительного характера национальной оборонной политики. Мы никогда не стремились к гегемонии или экспансии», — сказал Цзиньпин.

Также он добавил, что Китай «решительно» выступает против гегемонии и политики силы, и отметил, что в настоящее время в мире любые проявления односторонности, протекционизма, эгоизма, а также стремление к гегемонии и запугиванию — это путь в тупик.

Кроме того, по мнению председателя КНР, политика давления, притеснения и преследования только собственных интересов также будет безрезультатной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал Китай главным глобальным противником Соединенных Штатов.