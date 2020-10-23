Вашингтон, , 07:27 — REGNUM После окончания дебатов кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден ушли, не попрощавшись. После окончания мероприятия к кандидатам вышли их жены.

После короткого разговора с супругами, конкуренты ушли за кулисы в противоположные стороны. Сами Байден и Трамп ни попрощались, ни пожали друг другу руки.

Отметим, прошедшие 22 октября теледебаты стали последними перед грядущими выборами президента США, которые состоятся 3 ноября. Также на голосовании будут выбирать депутатов в палату представителей Конгресса США и треть Сената.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших дебатах Байден назвал Трампа недостойным лидером США из-за высокой смертности в стране от коронавирусной инфекции. По его мнению, Трамп слишком поздно отреагировал на угрозу пандемии.

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