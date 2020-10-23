Скопье, , 08:40 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска 22 октября приняла участие в работе Североатлантического Совета НАТО в формате видеоконференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе заседания Совета Шечеринска поблагодарила организацию за выделенные Скопье днем ранее 1,4 миллиона евро, предназначенные на закупку 60 аппаратов ИВЛ и дополнительного медицинского оборудования. Аналогичную помощь получили от Североатлантического альянса Албания и Черногория.

Македонский министр подчеркнула, что страна стремится к постоянному росту расходов на оборону и к 2025 году намерена поднять расходы на оборону до 2% ВВП, причем 20% бюджета будет расходоваться на модернизацию армии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии за сутки выявили 640 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Губернатор Самарской области получил отрицательный тест на SARS-CoV-2