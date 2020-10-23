23 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Зеленский – это гений шоу-политики. В канун местных выборов он (и те, кто за ним стоят) выступил в новой роли «Своего Парня» всея Украины: на «ты», с теми вопросами, с которыми трудно не согласиться его «ядерному» электорату и с очень высоким гонораром – возможностью использовать результаты опроса по своему усмотрению.

Андрей Ганжа, , 07:24 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пять вопросов», которые президент Зеленский собирается задать 25 сентября всем, выходящим из избирательных участков, вызвало шквал критики в медиа. Одних возмутил фамильярный тон президента, обратившегося ко всем избирателям на «ты», других — сам факт опроса, как агитации в день голосования. Иных заинтересовали источники финансирования акции: все-таки 30 000 избирательных участков — это только на оплату интервьюеров, как минимум, шестьдесят миллионов гривен. Плюс бумага, полиграфия, транспортировка, подсчет…

21 август «Слуги народа» на своем сайте неосторожно признали свое финансирование «Пяти вопросов»: «Кто будет финансировать это исследование? Ответьте официально: Политическая партия «Слуга народа». Соответствующее решение принято на заседании Высшего совета партии 20 октября». Это же и признание будущего факта нарушения избирательного законодательства (агитация в день выборов).

Но все это ерунда. Потому что «Слуги…» добились главного: привлечения благожелательного внимания избирателей. По опросу социологической группы «Рейтинг», 43% опрошенных положительно относятся к идее Президента провести всенародный опрос в день выборов. 30% — нейтрально и 25% — отрицательно. Обычно я не верю опросам на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Но в данном случае ставшие мне известными данные по опросу «не для публикации» подтверждают данные «Рейтинга»: 41 — за, 28 — скорее за. И согласитесь, получить 69% «позитива» за три дня до выборов не каждому дано.

И это очень неплохая цена за возможность ответа на каких-то пять вопросов, из которых четыре являются риторическими, неграмотными или психо-популистскими.

О пожизненном заключении за коррупцию. Вопрос риторический, с перспективой зашкаливающего «за». Потому что мало кто знает, что такое коррупция и ее роль в реалиях современной экономики, зато многие сталкивались с ней в реальности и все «накручены» антикоррупционными темами средствами массовой информации. О создании свободной экономической зоны на Донбассе. Вопрос безграмотный. СЭЗы за последние годы стали своеобразной карго-мантрой Украины: сейчас с неба упадет «зона» и все станет хорошо. А мантры в любом культе не позволяют думать. Например, о том, что на территорию силового конфликта никакая инвестиция или бизнес-проект (кроме частной военной компании) не придет! Или о том, что текущий инвестиционный климат в Украине не способствует созданию таких зон — по индексу экономической свободы Украина занимает 134-е место в мире. О сокращении количества народных депутатов до трехсот. Вопрос популистский. Верховная рада — это рекордсмен по уровню недоверия у украинского населения. По октябрьским опросам полностью доверяют работе парламента 2,8% (!) респондентов, скорее доверяют — 16,4%, скорее не доверяют — почти 41% и совсем не доверяют почти 36% опрошенных. А если вспомнить, что в президентское кресло Зеленского привел сериал «Слуга народа», где его герой смачно, с двух рук расстреливал депутатов-коррупционеров, то позитивный ответ на этот вопрос не вызывает сомнений. О легализации канабиса в медицинских целях. Вопрос на «коллективную психику». Вряд ли стоит сомневаться, что значительная часть молодого электората придет на участки, чтобы проголосовать «за» хотя бы из юношеского фрондерства и эпатажа. И это будет способ решения «вечной проблемы» украинских выборов: явке «своего» электората. Ведь не секрет, что основным симпатиком «Слуг» является молодежь. На парламентских выборах 2019 года ЗЕкоманда наибольшую поддержку получила в группе «18−29 лет» — 58,8% голосов избирателей. Электорат хороший, но ленивый и недисциплинированный. Проголосовать за канабис, пусть даже «по приколу» — это очень толковый и перспективный способ «загнать» молодняк на избирательные участки.

Однако, повторю, все эти вопросы «для внутреннего пользования» и «ради следующего воскресения» (25 октября, день выборов). Настоящее геополитическое содержание этого опроса, а, может быть и его цель, заключены в пятом вопросе — об использовании Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины. Зеленский в своем видеообращении озвучил его так: «Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территорий, поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства — или никто?»

Поскольку в международном праве «меморандум» — это не более, чем «краткий письменный отчет, подготовленный специально для человека или группы людей, содержащий информацию по конкретному вопросу» (Кэмбриджский словарь), а косых взглядов на украинскую территорию со стороны России, Польши, Румынии, Венгрии и с недавних пор Турции никто не отменял, то приходится признать, что документ, подписанный в Будапеште, не соблюдался ни россиянами, ни Западом как в случае с Крымом). И можно согласиться с мнением одного немецкого эксперта по Украине (Винфрид Шнайдер-Детерс), что «соглашение не стоит той бумаги, на которой оно было написано».

А это дает повод расшифровать «или все — или никто» Зеленского как откровенный намек на возобновление ядерного статуса Украины. Вряд ли стоит сомневаться, что значительная часть граждан Украины проголосует «за». И это развяжет руки действующей власти не только в попытках создать «свою» бомбу (что уже практически невозможно), но и разместить на территории Украины ядерные заряды или носителей ядерных зарядов иных формальных и неформальных членов «ядерного клуба». А опрос 25 октября выступит формой легалайза такого положения народным одобрением.

Нет, все-таки Зеленский — это гений шоу-политики. В канун местных выборов он (и те, кто за ним стоят) выступил в новой роли «Своего Парня» всея Украины: на «ты», с теми вопросами, с которыми трудно не согласиться его «ядерному» электорату и с очень высоким гонораром — возможностью использовать результаты опроса по своему усмотрению. С одной стороны, опрос никаких юридических последствий иметь не может, но с другой — «мой народ хочет ТАК».

А что? Тоже народовластие. С результатом, находящимся в эксклюзивном распоряжении «своего парня, властвующего над народом». К удовольствию тех лиц, которые за ним стоят…