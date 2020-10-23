Скопье, , 08:28 — REGNUM Два депутата македонского парламента от партии с лаконичным названием «Левица» 22 октября предложили парламенту проект декларации, осуждающей «болгарские национал-шовинистские претензии».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, текст предложенной декларации зачитал лидер «Левицы» Димитар Апасиев. Документ содержит 10 пунктов, среди которых осуждение болгарского меморандума, требование о неприкосновенности македонского языка и обеспечения права македонцев на самоопределение. Также декларация содержит требование о том, чтобы премьер-министр Северной Македонии, заместитель премьер-министра по делам Европы и глава МИД Македонии выступали с более «государствообразующей» позицией на фоне целенаправленных ирредентистских нападок Болгарии.

Также Апасиев требует немедленного прекращения работы совместной македоно-болгарской комиссии по истории, собирающейся ежегодно в соответствии с заключенным Болгарией и Северной Македонией соглашении о дружбе.

Апасиев потребовал, чтобы данная декларация была направлена в ООН, Европейский союз, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и Европейский парламент.

Политик подчеркнул, что декларация может быть изменена, однако стране важно прекратить заискивание перед соседями.

Напомним, в настоящее время Болгария «шантажирует» Северную Македонию срывом переговоров о вступлении в Евросоюз. В то время как в Берлине и Брюсселе уже готовы приступить к организации первой межправительственной конференции ЕС и Северной Македонии, София еще не сказала свое слово.

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