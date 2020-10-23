Пекин, , 07:18 — REGNUM Китаю следует ускорить модернизацию армии, превратив её в вооруженные силы передового мирового уровня, заявил 23 октября председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний по случаю 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев в Корейскую войну.

«Без сильной армии трудно представить себе сильную родину, — сказал он. — Чтобы поддерживать и развивать социализм с китайской спецификой, одновременно с этим мы должны продвигать развитие страны и безопасность, процветание Китая и военную мощь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае широко отмечается 70-летие отправки китайских добровольцев в Корею для участия в войне против внешней агрессии США и поддержки корейского народа.

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Ранее Си Цзиньпин уже призывал при развитии Китая усиливать и военную составляющую. В частности, в середине октября во время визита на военную базу в провинции Гуандун, он заявил, что морская пехота должна быть готова направить всю свою энергию на подготовку к войне.

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