Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Обращение госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов государства Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным направила группа американских сенаторов, сообщает агентство Bloomberg.

Под документом поставили подписи как представители Демпартии страны в законодательном органе — Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс, так и республиканцы — Митт Ромни, Марко Рубио и Рождер Уикер. Законодатели сослались на возможность использовать при этом решении акт Магнитского или закон о контроле над химическим и биологическим оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что руководство Евросоюза намерено принять санкции в отношении России из-за Алексея Навального.

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