Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отверг все обвинения в расизме в ходе теледебатов со своим соперником на президентских выборах от Демпартии Джо Байденом.

«Я последний человек в этом помещении, которого можно назвать расистом», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что его невозможно обвинить в симпатии к идеям превосходства белых. При этом он отметил заслуги своей администрации в улучшении жизни негров. По словам Трампа, он достиг в этой области больше всех со времен Авраама Линкольна.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп неоднократно называл уличные протесты и массовые беспорядки антиамериканскими. По его мнению, анархисты и мародеры лишь прикрываются требованиями расового равноправия для достижения своих целей.