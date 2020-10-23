Москва, , 06:50 — REGNUM В России не намерены терпеть хамство, которое регулярно раздаётся в западных странах, заявил 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Представителя Кремля попросили прокомментировать, в частности, слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном прекращении диалога с Евросоюзом из-за отсутствия там уважения к партнёрам.

«Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить (свою позицию — ред.)», — сказал Песков.

Ранее в октябре Сергей Лавров сообщал, что Россия может «просто на какое-то время перестать с общаться» с представителями западных стран, отвечающих за внешнюю политику, из-за их неподобающего и неприемлемого поведения.

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