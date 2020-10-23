Горно-Алтайск, , 06:39 — REGNUM Глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова и мэр города Юрий Нечаев заразились коронавирусом. В настоящее время они находятся на больничном, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на начальника отдела информационной политики и связей с общественностью Алену Усольцеву.

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Уточняется, что в самом здании администрации ещё неделю назад был введён карантин и он не был связан с болезнью Сафроновой и Нечаева.

Однако, очередная сессия горсовета Горно-Алтайска перенесена на неопределённый срок.