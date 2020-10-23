Красногорск, , 06:35 — REGNUM Тактические учения противоракетного комплекса начались в Московской области на базе объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ВКС на сайте Минобороны РФ.

В ходе учений, проводимых в рамках контрольной проверки за 2020 учебный год, будет отработан «порядок приведения личного состава противоракетного комплекса в высшие степени боевой готовности и готовности к применению».

Личный состав уже отработал ряд вводных, связанных с аварийным отключением электроэнергии, задымлением помещений. Провёл мероприятия по восстановлению функционирования комплекса ПРО.

В настоящее время в тактических учениях задействовано более ста военнослужащих подразделения ПВО-ПРО.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Каспийской флотилии Военно-морского флота России произвели электронные пуски ракет семейства «Калибр» по условным целям противника.

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