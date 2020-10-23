Киев, , 06:17 — REGNUM Гражданин Украины Андрей Хилько обратился в Окружной административный суд города Киева с требованием обязать Минздрав Украины предоставить ему российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили 22 октября в пресс-службе суда.

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«Истец просит суд обязать минздрав обеспечить его вакциной «Спутник V» для защиты здоровья от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года», — объяснили в суде.

Напомним, киевские власти заявляли, что планируют получить вакцину от COVID-19 в рамках механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он предполагает, что препарат поступит на Украину без уточнения производителя — в рамках централизованного распределения.

В оппозиции, в свою очередь, утверждают, что власти Украины могут пойти на закупку российской вакцины от коронавируса через Евросоюз, и при этом препарат будет стоить втрое дороже.

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