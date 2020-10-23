Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Около 11 млн нелегальных мигрантов получат гражданство США если экс-вице-президент Джо Байден победит на президентских выборах. Об этом политик заявил в ходе дебатов с действующим американским лидером Дональдом Трампом.

«В первые 100 дней пребывания в Белом доме я направлю в Конгресс предложения. нацеленные на то, чтобы наметить путь для обретения гражданства 11 млн нелегальных иммигрантов, находящихся в стране», — пообещал он.

При этом Байден заявил, что позволит детям мигрантов оставаться в США и получить гражданство в будущем. Также он отметил, что на посту вице-президента при Бараке Обаме он не смог провести иммиграционную реформу в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября американский суд частично заблокировал указ президента США Дональда Трамп о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз. Суд указал, что американский лидер, подписывая документ, превысил свои полномочия.

Читайте ранее в этом сюжете: Действие указа Трампа о трудовых визах частично заблокировано судом — WSJ