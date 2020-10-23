Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не достоин того, чтобы занять высший руководящий пост повторно, из-за большого числа смертей от COVID-19 в Соединённых Штатах, заявил 22 октября кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов.

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«Любой, кто несет ответственность за столь большое число смертей, не должен оставаться президентом США», — сказал Байден.

По словам политика, Трамп виновен в том, что слишком поздно отреагировал на возникшую угрозу проникновения коронавируса в США. «Президент прекратил сообщение с Китаем уже тогда, когда 40 стран сделали это из-за пандемии», — объяснил Байден.

Он добавил, что в дальнейшем американский лидер «практически ничего не сделал» для борьбы с пандемией.

Финальные теледебаты Трампа и Байден прошли в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) в формате телеконференции. Их трансляцию вели крупнейшие американские телеканалы.

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