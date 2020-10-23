Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Договоренности с северокорейским лидером Ким Чен Ыном позволили избежать ядерной войны между США и КНДР, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе теледебатов с конкурентом на президентских выборах от демократов Джо Байденом.

«На данном этапе у меня с ним очень хорошие отношения, он немного другой парень. Но он, наверное, думает обо мне то же самое. У нас другие отношения, у нас очень хорошие отношения, и нет войны», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент США Дональд Трамп заболел коронавирусной инфекцией. Ему направил телеграмму лидер КНДР Ким Чен Ын с пожеланиями наискорейшего выздоровления.