Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил своего конкурента на выборах, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в получении из Москвы $3,5 млн. Такое заявление американский лидер сделал 22 октября во время финальных дебатов.

«Ты получил $3,5 млн, твоя семья получила $3,5 млн. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», — сказал Трамп.

По словам президента США, деньги поступили в распоряжение семьи Байдена якобы через президента России Владимира Путина, потому что «он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы».

Байден, в свою очередь, отверг обвинение Трампа и заявил, что не брал «ни пенни ни от одного государства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отчёте, составленном членами комитета по внутренней безопасности Сената США, появилась информация о неких подозрительных сделках между Хантером Байденом и вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. Согласно отчету, фирма Байдена Rosemont Seneca Thornton получила от Батуриной $3,5 млн по безналичному расчёту. Байден эти обвинения назвал ложью.

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