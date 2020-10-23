Каракас, , 05:27 — REGNUM Сообщения о якобы имевших место тайных переговорах бывшего министра связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригеса и представителя властей США в шутливой форме представил венесуэльский президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи по выборам в Национальную ассамблею республики. Видеозапись мероприятия размещена на странице главы государства в Twitter.

«Сегодня в США проходят дебаты, на которые меня приглашали. Я хотел отправить Хорхе Родригеса, но говорят, что он обсуждал мой уход. Ты читал новости, Хорхе? Про мой уход на пляж, я на пляж собирался с Силитой (супруга Николаса Мадуро)», — сказал венесуэльский лидер.

Напомним, 21 октября агентство Bloomberg распространило информацию о тайной встрече Хорхе Родригеса и исполняющего обязанности директора национальной разведки США Ричарда Гренелла по поводу подготовки ухода Николаса Мадуро с поста главы Венесуэлы.