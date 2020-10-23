Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что берет на себя ответственность за ситуацию с коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах. Об этом американский лидер заявил в ходе дебатов с соперником от демократов Джо Байденом.

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«Я беру на себя полную ответственность. Это не моя вина, что он пришел сюда, это вина Китая. И это также не вина Джо, это вина Китая», — заявил он.

При этом Трамп отметил, что тотальный карантин вводить в США нельзя, так как это навредит экономике. Также американский лидер заявил, что школы должны продолжать занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал Китай главным глобальным противником Соединенных Штатов. Он пообещал остановить распространение влияния Пекина по всему миру.